foto Ap/Lapresse Correlati Letta promette: riforma Imu entro agosto

Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 15:30 - Ci sono "prospettive per una ripresa economica più avanti nell'anno" e nel 2014 secondo il presidente della Bce, Mario Draghi. "A sostenerla dovrebbe essere la politica monetaria accomodante della Banca centrale", aggiunge, assicurando che "i tassi resteranno ai livelli attuali o anche più bassi per un lungo periodo di tempo". Infine, Draghi commenta positivamente "i passi avanti nell'unione bancaria. Ma le misure vanno attuate tempestivamente". - Ci sono "prospettive per una ripresa economica più avanti nell'anno" e nel 2014 secondo il presidente della Bce, Mario Draghi. "A sostenerla dovrebbe essere la politica monetaria accomodante della Banca centrale", aggiunge, assicurando che "i tassi resteranno ai livelli attuali o anche più bassi per un lungo periodo di tempo". Infine, Draghi commenta positivamente "i passi avanti nell'unione bancaria. Ma le misure vanno attuate tempestivamente".

"Tassi a livelli attuali o più bassi a lungo" - Il consiglio della Bce si attende che "i tassi di interesse dell'area euro resteranno ai livelli attuali o più bassi per un lungo periodo di tempo". Così Draghi, secondo cui la politica monetaria resterà "accomodante per tutto il periodo necessario", fornendo per la prima volta una stima temporale. L'inflazione è bassa e ciò, aggiunge, "giustifica questa nuova strategia sulla forward guidance della Bce".



"Misure non convenzionali continueranno a lungo" -"I rischi per le prospettive economiche dell'Eurozona continuano ad essere orientati al ribasso", specifica il presidente della Bce, spiegando che "a pesare potrebbero essere una domanda interna e globale più debole del previsto, e una lenta o insufficiente attuazione delle riforme da parte dei governi". "La nostra uscita dalle misure non convenzionali - ci tiene però a precisare - resta lontana. La Bce, infatti, ha una mente aperta".



"Azione della Bce è indipendente da altre banche" - Draghi spiega poi che "agiamo nella giurisdizione dell'Eurozona e prendiamo delle decisioni in base alle nostre prospettive di medio termine, non reagiamo a quello che fanno le altre banche centrali".



La Bce lascia i tassi allo 0,50% - La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse fermi allo 0,50%, in linea con le attese del mercato. Il costo del denaro resta dunque al minimo storico, raggiunto a maggio con un taglio dello 0,25%. Dopo la decisione dell'Eurotower, Piazza Affari festeggia e lo spread tra Btp e Bund cala.