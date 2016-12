Saccomanni: "La ripresa entro fine 2013"

foto LaPresse Correlati Letta: la mia mission "possible"

21:30

- Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, crede "possibile la piena ripresa dell'economia nel IV trimestre di quest'anno". "Credo - ha detto al Tg4 - che l'economia stia uscendo dalla fase di recessione e stia entrando in una fase di ripresa". Anche grazie "allo sforzo di sostegno" fatto con le misure del governo. E sulla possibilità di trovare risorse per Iva e Imu aggiunge: "Non è impossibile, ho detto solo che non è facile".