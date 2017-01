Fiat dà il via alla scalata di Rcs: obiettivo 20%

foto LaPresse 19:58 - Blitz di Fiat nell'aumento di Rcs. Il Lingotto ha acquistato altri 10,7 milioni di diritti di opzione che danno al gruppo di Torino la possibilità di arrivare alla sottoscrizione di 32,1 milioni di azioni Rcs. Fiat raddoppierà dunque la sua partecipazione al 20,135% del capitale ordinario del gruppo post ricapitalizzazione. E' quanto si legge in una nota del Lingotto, oggi al 10,497% di Rcs. . Il Lingotto hadi diritti di opzione che danno al gruppo di Torino la possibilità di arrivare alla sottoscrizione di 32,1 milioni di azioni Rcs.ordinario del gruppo post ricapitalizzazione. E' quanto si legge in una nota del Lingotto, oggi al 10,497% di Rcs.

L'obiettivo di Torino sarebbe dunque quello di diventare il primo azionista del gruppo di Via Rizzoli. E a questo punto sarebbe stato battuto il diretto concorrente Diego Della Valle, che si è sempre dimostrato molto critico sull'operazione dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro e sulla ristrutturazione del debito.



Secondo quanto si legge nella nota diffusa da Torino Fiat, che controlla il quotidiano "La Stampa", "si è impegnata a sottoscrivere la quota di sua pertinenza per un totale di 34.608.429 azioni ordinarie e ad acquistare ulteriori diritti di opzione offerti da altri partecipanti al Patto di sindacato Rcs necessari alla sottoscrizione di 9.082.788 azioni".



La Giovanni Agnelli e C Sapaz, in una sua nota, conferma invece di non detenere altre azioni o diritti di opzione Rcs direttamente o indirettamente.



Morto a Milano Giuseppe Rotelli, noto imprenditore della sanità - E proprio oggi è morto a Milano, dopo una lunga malattia, Giuseppe Rotelli, proprietario del gruppo ospedaliero San Donato e azionista di Rcs, di cui deteneva il 13,030% dell'azionariato. Rotelli, si legge in una nota, "è venuto a mancare alle 19.10 presso l'ospedale San Donato, circondato dall'affetto dei suoi cari, la moglie Gilda i figli Paolo Marco e Giulia e dei suoi più stretti collaboratori. Da oltre 2 anni lottava contro una malattia che non gli ha però impedito di essere nel pieno della sua attività sino all'ultimo, con la passione che ha sempre contraddistinto il suo impegno per la costante crescita del suo amato gruppo e della grande rete ospedaliera che ha saputo costruire".