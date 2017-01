foto Ansa

06:20

- Balzo annuo del 10,1% a maggio per l'export giapponese, in scia al calo dello yen (-23,4% sul dollaro). A causa dei robusti flussi delle importazioni da Cina e altre nazioni asiatiche il deficit commerciale sale però a 993,9 miliardi di yen (quasi 8 miliardi di euro), il terzo più ampio mai registrato. Bene l'interscambio con gli Usa, mentre l'export verso l'Ue cala per il 20/mo mese di fila (-4,9%). Positivi i rapporti con l'Italia: +16,8%.