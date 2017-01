foto Ansa

16:04

- I prestiti bancari sono in calo continuo da oltre un anno. Secondo l'Abi, a maggio i finanziamenti a famiglie e imprese sono scesi di nuovo, per la tredicesima volta consecutiva, a 1.455,5 miliardi (-3,1%, come ad aprile). Le sofferenze delle banche italiane non sono mai state così alte. Ad aprile, quelle lorde hanno superato i 133 miliardi, 2,3 in più di marzo (+22,3% annuo). L'Abi evidenzia "l'ancora elevata rischiosità" dei prestiti.