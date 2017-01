foto Ansa

10:20

- "Inaccettabile". Così Luigi Angeletti definisce la soluzione individuata dal governo per rifinanziare la cig in deroga (circa 800 milioni di euro). "Metà della copertura" trovata "sono soldi dei lavoratori: verranno dagli incentivi ai premi aziendali e dai soldi dei fondi per la formazione professionale", ha spiegato infatti il segretario generale della Uil.