18:11

- L'Italia non ha bisogno di chiedere aiuti al meccanismo europeo di stabilità, l'Esm, per ricapitalizzare gli istituti di credito, come invece aveva suggerito l'ex membro del board della Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che ha detto: "Le banche nazionali sono solide e non hanno alcun bisogno di essere salvate".