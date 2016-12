Energia, consumatori penalizzati

- Molte imprese energetiche che pagano la Robin tax sembrano rifarsi sui consumatori, violando così la legge. Lo rivela il Rapporto dell'Autorità per l'energia che segnala 199 casi, per un totale di circa 1,6 mld di incremento dei margini "dovuti all'effetto prezzo e tali da costituire una possibile violazione del divieto di traslazione". La Robin Tax è stata una manna per lo Stato, che ha incassato 1,457 mld di euro

Esattamente 930 milioni in più rispetto all'esercizio precedente: una somma che e' stata raggiunta grazie all'incremento dell'aliquota, all'estensione del tributo alle rinnovabili e alle società della rete (Snam, che ha contribuito per 104 milioni, e Terna, per 81 milioni) e alla modifica di alcuni parametri di applicazione. Il contribuente maggiore è stato ovviamente il gruppo Enel, con la sola Distribuzione che ha versato 312 milioni di euro.

Il ruolo dell'Autorità

L'Autorità è tenuta per legge a svolgere l'attività di vigilanza in merito alla cosiddetta Robin Tax, vale a dire l'addizionale Ires imposta alle imprese energetiche nel giugno del 2008, non può essere “traslata” sui consumatori, e quindi né in bolletta né, per esempio, sulla benzina e il gasolio. La legge vieta infatti impone esplicitamente alle imprese '”di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo” a affida proprio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare '”sulla puntuale osservanza della disposizione'”.

Dopo i controlli

Ebbene, nella Relazione al Parlamento licenziata il 24 gennaio scorso l'Autorità evidenzia un quadro fortemente critico, appare evidente che molte imprese si rifanno proprio sui consumatori. Nel corso dell'attività di vigilanza svolta lo scorso anno sui dati relativi al 2010, infatti, l'Autorita' ha “beccato” 199 operatori (sui 476 totali), di cui 105 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 94 a quello petrolifero, in cui “è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi”. Insomma, per l'Autorità “È ragionevole supporre che, a seguito dell'introduzione dell'addizionale Ires, gli operatori recuperino la redditività sottratta dal maggior onere fiscale, aumentando il differenziale tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita''.

Il danno per i consumatori

In parole povere, il sospetto è che venga infranto proprio il divieto di traslazione, con il quale si comporta “Uno svantaggio economico per i consumatori finali”. L'Autorità, che come chiarito dal Consiglio di Stato non dispone di poteri sanzionatori in questo campo, si spinge a calcolare l'ammontare dei margini teoricamente accumulati facendo leva anche sull'effetto prezzo. Nel secondo semestre 2010 per le aziende elettriche e del gas si tratta di una somma pari a circa 0,9 miliardi di euro in più rispetto al corrispondente periodo pre-tassa, mentre per quelle petrolifere la cifra e' appena più bassa e pari a circa 0,7 miliardi di euro. In sostanza, i consumatori sarebbero stati 'appesantiti' di 1,6 miliardi di euro anche per “rientrare” della Robin Tax.