- L'emittente Al Jazeera ha annunciato che acquisterà Current Tv, il canale satellitare fondato dall'ex vice presidente americano Al Gore nel 2005, senza fornire dettagli sull'accordo. Current Tv è distribuita a 60 dei 100 milioni di famiglie americane che hanno accesso alla tv via cavo o via satellite. Perciò consentirà ad Al Jazeera di rafforzarsi negli Stati Uniti, dove al momento è disponibile solo in un numero limitato di città.