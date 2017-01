foto Ufficio stampa

16:46

- E' record per il "made in Italy" sulle tavole di tutto il mondo per le festività. A dicembre, per la prima volta, l'export di vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi e pasta supera i 2,7 miliardi di euro. E' quanto stima la Coldiretti, nel sottolineare il successo dei prodotti alimentari italiani all'estero dove, nonostante la crisi, cresce la domanda.