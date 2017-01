foto Ansa

12:32

- La Banca centrale europea ha deciso di utilizzare un'immagine che rappresenta il mito greco di Europa per aumentare la sicurezza delle nuove banconote in euro. Nelle nuove banconote, migliorate in funzione anti-contraffazione, la bella principessa fenicia Europa, figlia di Agenore e sedotta da Zeus che la rapì portandola a Creta, sostituirà le attuali immagini architettoniche.