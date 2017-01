In aumento i "dottori" disoccupati: oltre 300mila

- Una laurea tanto sofferta da finire in un cassetto? Staranno pensando questo gli oltre 300mila studenti con laurea e post laurea, che secondo gli ultimi dati Istat sul primo trimestre 2012, sono ancora alla disperata ricerca di un lavoro. In base a quanto emerso dall'indagine dell'Istituto di ricerca, sono 304 mila i dottori in attesa di trovare un'occupazione, di cui almeno 185 mila sarebbero donne.

Il rialzo che ha interessato il numero di laureati disoccupati ha raggiunto quota 41,1%, il dato più elevato degli ultimi cinque anni. Per contro, fa notare l'Istat, aumenta ovviamente il numero dei laureati, arrivati a toccare quota 6milioni.

Il numero degli occupati con i massimi titoli di studio è pari a 4 milioni 187 mila, ma il dato più rilevante è quello relativo al loro incremento annuo (+3,5%), troppo inferiore rispetto a quello relativo all'allargamento della disoccupazione.

Nella fotografia scattata dall'Istat rientra poi circa 1 milione 444 mila di laureati che non sembrano per nulla intenzionati a cambiare la loro posizione, non avendo nè cercando un lavoro. In aumento del +2,8% su base tendenziale, il numero di questi dottori disarmati.