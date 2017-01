foto Ansa

17:26

- "Non ci sono ulteriori elementi per un ulteriore allargamento della platea degli esodati", oltre i 55mila previsti dalla Spending review. Lo afferma il relatore al decreto legge in commissione Bilancio al Senato, Gilberto Pichetto Fratin. Un'eventuale iniziativa in questo senso, spiega il relatore, "dovrà venire dal governo" che, fino a ora, ha dato la disponibilità solo per un numero complessivo di 120mila lavoratori.