foto Ap/Lapresse

11:56

- "Il governo tedesco resta contrario agli eurobond, ora come prima". Lo ha ribadito il portavoce dell'esecutivo, Georg Streiter, per il quale questi titoli "non sono uno strumento adeguato per combattere la crisi". Dal summit del G8 il presidente francese Francois Hollande aveva annunciato di appoggiare al prossimo vertice Ue questa misura, da sempre osteggiata dalla Germania sostenitrice, invece, della disciplina di bilancio.