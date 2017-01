foto Ap/Lapresse

09:23

- Piazza Affari apre in ribasso, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,64% a 12.823 punti, mentre l'All Share quota a 13.795 (-1,78%). In controtendenza l'indice Star che segna +0,35% a 10.032 punti. Oggi 24 società del listino principale staccano il dividendo. Negative anche le altre principali piazze europee: a Parigi il Cac 40 cede lo 0,33%, Francoforte perde lo 0,22% a 6.257. In flessione anche Amsterdam (-0,24%) e Londra (-0,09%).