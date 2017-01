foto Ap/Lapresse

15:15

- Resta sempre a livelli di guardia lo spread tra Btp decennali e Bund, che si attesta a 458 punti dopo aver raggiunto un massimo a 464. Vola anche il rendimento dei titoli, al 6%. In volata poi il differenziale dei Bonos, a 492 punti dopo un top a 497: il tasso dei decennali iberici è al 6,34%. A determinare questa nuova impennata, oltre al timore per la crisi greca, è anche la paura per le banche spagnole.