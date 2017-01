Crisi, bruciati 21 mln posti lavoro

foto Ansa

13:41

- La crisi finanziaria dal 2008 ad oggi ha bruciato 21,3 milioni di posti di lavoro nei Paesi del G20. Questi i numeri dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) e dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in un rapporto sul mercato del lavoro preparato per il G20 dei ministri del Lavoro, che si apre in Messico.