09:20

- Apre in lieve rialzo Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna in avvio lo 0,4% a 13,337 punti e l'All Share che registra un progresso dello 0,38% a 14.340. Deboli anche le aperture delle altre Piazze europee con il Dax di Francoforte che guadagna lo 0,13%; Parigi cede lo 0,06% e Londra registra un calo dello 0,16%. Bruxelles avanza dello 0,12% e Lisbona cede lo 0,07%. In flessione dello 0,34% Amsterdam.