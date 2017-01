Piazza Affari chiude in forte calo. Male anche le altre piazze europee trascinate da Atene

foto Ap/Lapresse 18:23 - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,74% a 13.660 punti, mentre il Ftse All Share ha perso il 2,64%, attestandosi a 14699,22 punti. A far crollare i listini italiani, in linea con quelli europei, il pessimismo sulla situazione greca, unita ai timori sulla tenuta del sistema bancario spagnolo. - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,74% a 13.660 punti, mentre il Ftse All Share ha perso il 2,64%, attestandosi a 14699,22 punti. A far crollare i listini italiani, in linea con quelli europei, il pessimismo sulla situazione greca, unita ai timori sulla tenuta del sistema bancario spagnolo.

Non piange solo Milano: -2,66% Madrid, -2,3% Parigi, -1,97% per Londra, -1,94% Francoforte e Lisbona. E' stata una giornata davvero difficile per le Borse europee: l'indice Stoxx 600, che registra l'andamento dei principali titoli dei listini del continente, ha ceduto l'1,80%, che equivale a 120 miliardi di euro bruciati in una seduta. Piazza Affari, con un calo del 2,64% dell'indice Ftse All share, ha perso da sola 9 miliardi di capitalizzazione.