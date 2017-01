foto Ap/Lapresse

17:51

- Chiusura in rosso per la Borsa di Milano, che segue la scia dei mercati europei. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,18% a 13.771 punti mentre l'All Share ha perso l'1,09% a 14.810 punti. Male le banche con Mps (-6,94%), Unicredit (-4,59%) e Mediobanca (-4,55%). In controtendenza Lottomatica (+5,40%), che guadagna la maglia rosa per il maggior rialzo nel listino.