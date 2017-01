foto LaPresse

09:34

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari dopo il tonfo di ieri. L'indice Ftse Mib e il Ftse All Share aprono entrambi in rialzo dello 0,56%, rispettivamente a 14.014 punti e a 15.057 punti. Giù Mediaset (-3,2%) all'indomani della trimestrale giudicata deludente dal mercato. In evidenza invece Lottomatica, che balza in avanti di oltre il 4%. Tentano di recuperare terreno le banche.