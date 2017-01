foto Ap/Lapresse

09:22

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,80% e il Ftse All Share lo 0,76%. Sul listino brilla Mps (+2,2%) insieme a Ubi Banca (+1,3%), bene ancora Ferragamo (+2,1%) e anche Parmalat e Buzzi guadagnano l'1%. Intanto la Spagna resta in recessione: il Pil del primo trimestre 2012 ha segnato una contrazione dello 0,3% dopo il -0,3% dell'ultimo trimestre 2011.