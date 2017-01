foto Ansa

08:31

- Il mattone resiste, nonostante la crisi. Un'indagine condotta dal portale idealista.it svela il trend di crescita del mercato immobiliare italiano, che sembra non vedere battute d'arresto. Nelle più grandi città italiane, Roma, Milano, Firenza, Torino, Napoli e Venezia, i prezzi medi al metro quadro sono in continua ascesa. I prezzi medi per metro/quadro a Torino sono addirittura cresciuti dell'8,3% in un solo anno.