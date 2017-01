Borsa, crollano tutte le piazze europee

foto Ap/Lapresse Correlati Industria, il 2012 inizia in rosso

L'euro e le altre valute 17:40 - Giornata nera per le Borse europee che dopo l'avvio di Wall Street aumentano le perdite. Piazza Affari maglia nera insieme a Madrid. Il Ftse Mib ha perso il 3,43% a 14.359 punti mentre l'All Share il 3,16% a 15.359 punti. Particolarmente colpiti i bancari, che, secondo uno schema ormai consueto, trascinano al ribasso l'intero listino. Tra i peggiori Ubi Banca (-6,39%) e Banco Popolare (-6,95%). - Giornata nera per le Borse europee che dopo l'avvio di Wall Street aumentano le perdite. Piazza Affari maglia nera insieme a Madrid. Il Ftse Mib ha perso il 3,43% a 14.359 punti mentre l'All Share il 3,16% a 15.359 punti. Particolarmente colpiti i bancari, che, secondo uno schema ormai consueto, trascinano al ribasso l'intero listino. Tra i peggiori Ubi Banca (-6,39%) e Banco Popolare (-6,95%).

Piazza Affari ha bruciato 11,33 miliardi di euro di capitalizzazione. Il dato è calcolato in base al calo del 3,16% registrato dall'indice Ftse All Share, riferito all'intero listino milanese.



In rosso tutte le Borse europee

Le tensioni sul debito spagnolo pesano su tutte le piazze d'Europa. Madrid archivia la seduta con l'Ibex che lascia sul terreno il 3,58% a 7.250,6 punti. L'Ftse 100 di Londra segna un calo dell'1,03% a quota 5.651,79 punti, il Dax 30 di Francoforte perde il 2,36% a 6.583,90 e il Cac 40 di Parigi arretra del 2,47% a 3.189,09 punti.



Lo spread chiude a 379 punti

Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi non migliora e, rispetto ai 369 punti base della chiusura di giovedì, chiude a 379 punti base, dopo una giornata altalenante senza particolari recuperi. Il rendimento del decennale sale al 5,52%. Vola a 424 punti il differenziale tra i titoli decennali spagnoli e quelli tedeschi. Il tasso sui bonos si attesta al 5,98% dopo aver toccato nel corso della seduta la soglia del 6%.