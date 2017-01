Germania, via libera ai nuovi aiuti per la Grecia ma nella maggioranza qualcuno vota contro

foto Ap/Lapresse

19:16

- Via libera con un'ampia maggioranza dal Bundestag tedesco al secondo pacchetto di aiuti per la Grecia. A favore hanno votato 496 parlamentari, contro 90, e 5 si sono astenuti. L'ok è arrivato dopo il discorso del cancelliere, Angela Merkel, che ha avvertito come sarebbe stato irresponsabile abbandonare Atene alla bancarotta. La Merkel ha poi sottolineato che "nessuno può dare la certezza di successo" del piano di salvataggio.