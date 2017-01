09:20

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,55% a 16.401 punti. Stessa apertura per il Ftse All Share (+0,55%) a 17.433 punti. Telecom scatta in avanti in avvio di scambi a Piazza Affari. Dopo l'annuncio del nuovo piano e i risultati preliminari, che vedono centrati gli obiettivi per ricavi, margine operativo lordo e debito il titolo sale del 3,2 per cento.