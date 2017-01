16:36

- Un cambiamento del programma stabilito dal governo greco con la troika "non potrà esserci e non ci sarà". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa seguita all'incontro, a Berlino, con la commissione di esperti incaricati di discutere una nuova architettura per la finanza. "Ora si tratta di realizzare questo programma. In tal senso il voto positivo, ieri, del parlamento greco è stato molto importante".