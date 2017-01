01:32

- "Torno in Italia più determinato che mai a proseguire l'azione sulle riforme economiche". Lo ha detto il premier Mario Monti in conferenza stampa a New York. "In questi giorni ho trovato parole, in privato ed in in pubblico, di apprezzamento che sono andate al di là delle aspettative, soprattutto da parte del presidente Obama. Da parte dei mercati, invece, - ha spiegato Monti - ci vuole più tempo".