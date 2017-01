Inflazione, frenata dei prezzi a gennaio

foto LaPresse Correlati Anche l'e-Book nel paniere 11:59 - Il tasso d'inflazione annuo a gennaio segna un lieve rallentamento, passando al 3,2% dal 3,3% di dicembre. Lo rileva l'Istat nelle stime provvisorie, che indicano un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,3%. Sul fronte prezzi, il rincaro del cosiddetto carrello della spesa è del 4,2% su base annua. In particolar modo la benzina aumenta del 17,4% (dal +15,8% di dicembre) su base annua e del 4,9% su base mensile. - Il tasso d'inflazione annuo a gennaio segna un lieve rallentamento, passando al 3,2% dal 3,3% di dicembre. Lo rileva l'Istat nelle stime provvisorie, che indicano un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,3%. Sul fronte prezzi, il rincaro del cosiddetto carrello della spesa è del 4,2% su base annua. In particolar modo la benzina aumenta del 17,4% (dal +15,8% di dicembre) su base annua e del 4,9% su base mensile.

Nel mese di gennaio si registra una forte crescita congiunturale dei prezzi dei prodotti relativi all'Abitazione, acqua, elettricità (+1,8%). Aumenti su base mensile più contenuti si rilevano per le divisioni Trasporti (+0,7%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,5%) e Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,3%). In calo risultano i prezzi degli Altri beni e servizi (-0,5%) (Prospetto 1). Rispetto a gennaio 2011, i maggiori tassi di crescita interessano l'Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, i Trasporti (per entrambi +7,3%) e le Bevande alcoliche e tabacchi (+6,0%). Quelli più contenuti riguardano le divisioni Servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%) e Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,4%). I prezzi delle Comunicazioni risultano in flessione dell'1,8%.



Carburanti: benzina +17,4%, gasolio +25,2%

A gennaio la benzina aumenta del 17,4% (dal +15,8% di dicembre) su base annua e del 4,9% su base mensile. Lo rileva l'Istat nelle stime provvisorie, aggiungendo che il prezzo del gasolio per i mezzi di trasporto sale del 25,2% in termini tendenziali (dal 24,3% di dicembre) e del 4,7% sul piano congiunturale.



Forte calo delle spese bancarie

A gennaio 2012 l'Istat registra, nelle stime provvisorie, una forte diminuzione su base mensile dei prezzi delle "Spese bancarie e finanziarie", che scendono del 6,5%. La voce risulta in calo anche su base annua (-2,3%). L'Istituto spiega che tale riduzione è il risultato delle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari introdotte dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero dalla manovra Monti.



Carrello della spesa +4,2% annuo.

Il carrello della spesa, ossia i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, sono aumentati a gennaio dello 0,8% su base mensile e del 4,2% su base annua (+4,3% a dicembre). Su base congiunturale, si tratta del maggior rialzo da gennaio 2011 quando il rincaro fu dello 0,9%.



Alle stelle il prezzo di caffè e zucchero

Caffè e zucchero continuano a rincarare e a gennaio registrano vere e proprie impennate. Secondo le stime dell'Istat su base annua il prezzo del caffé sale del 16,5% e quello dello zucchero del 15,9%.