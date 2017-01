13:45

- Il governo tedesco, prima di dare il suo assenso al secondo pacchetto di salvataggio per la Grecia, vuole che Atene ceda sovranità sulle decisioni fiscali e di spesa, da affidare a uno speciale commissario di bilancio europeo. Lo scrive il Financial Times, citando i documenti della presa di posizione tedesca e parlando di una "estensione senza precedenti del controllo della Ue su uno stato membro per riportare il Paese sui binari".