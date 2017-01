17:57

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,56% a 15.840 punti mentre il Ftse All-Share ha perso lo 0,59% a 16.770 punti. Tra le banche, contrastate (Banca Pop Er -1,70%), volano Mps (+7,83%) e Banco Popolare (+11,69%); in rosso energetici e tecnologici, pesante Tod's (-4,73%).