Liberalizzazioni, ora i debiti con le imprese potranno essere pagati con titoli di Stato

09:26

- Saldare i debiti alle imprese con la cessione di Bot. E' la nuova misura contenuta nel decreto sulle liberalizzazioni che oggi sarà varato in Consiglio dei ministri. La bozza prevede che i debiti, che le amministrazioni pubbliche hanno contratto, dovranno essere pagati con titoli di Stato. E' atteso anche un provvedimento per accelerare i pagamenti ai fornitori, che dovranno essere estinti entro 60 giorni e non oltre, come indicano le direttive Ue.