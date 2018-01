Arriva il "risparmiometro", algoritmo che controlla i conti in banca

Arriva il "risparmiometro", un nuovo strumento dell'Agenzia delle entrate per verificare che i risparmi dei contribuenti siano in linea con quanto potrebbero accumulare con il proprio reddito. Mentre il redditometro faceva luce sulle spese effettuate, questo nuovo strumento si focalizza su quello che gli italiani tengono in banca. Se ci dovessero essere delle incongruenze, partirebbero gli accertamenti delle forze preposte.