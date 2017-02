Affitti brevi, Property Managers Italia: "Boom di redditività, è la professione del futuro"

È quanto emerge da un'indagine condotta su alcune città campione dal Centro Studi dell'associazione nazionale Property Managers Italia, che rappresenta e supporta chi si dedica in maniera professionale all'ospitalità alternativa (extra alberghiera) in località famose, ma anche in centri minori e in tanti borghi d'Italia.



L'obiettivo dell'associazione, che si batte per una semplificazione normativa, burocratica e fiscale nel mercato degli affitti brevi, è rendere snelle e funzionali le procedure per essere in regola con l'esercizio della ricezione turistica residenziale, senza per questo compromettere la sicurezza nazionale.



"Nel 2015 sono stati oltre 40 milioni i pernottamenti non registrati in strutture ricettive extra alberghiere", spiega il presidente dell’associazione Stefano Bettanin, che mette in evidenza "un problema di sicurezza nazionale ed un mancato gettito che ammonta a circa 192 milioni di euro per le casse dello Stato e a circa 100 milioni di euro per quelle dei Comuni".



"Una gestione non regolare del mercato è un danno per tutti" aggiunge Bettanin, che sottolinea: "Noi come Property Managers Italia siamo nati per supportare chi vuole gestire professionalmente uno o più immobili in piena trasparenza e spesso non ha gli strumenti e la formazione adeguata per farlo. Anche per questo diciamo benvenuta alla neonata Federalberghi Extra. Speriamo di poter fare rete e avviare, di concerto con le Istituzioni, una riforma strutturale di questo mercato che coinvolga tutti i player del settore. Questa è la professione del futuro".