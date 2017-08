La promozione della transizione a mercati moderni e ben funzionanti di 36 Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, di Caucaso, Asia Centrale e della regione meridionale e orientale del Mediterraneo è l'obiettivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development, Bers). Ciò sarà al centro dell'incontro informativo, con possibilità di appuntamenti one-to-one, organizzato a Milano da Strategia & Sviluppo Consultants in collaborazione con Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza il 6 luglio, dal titolo "Bers: Lavorare all'estero con il supporto della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Incontro informativo e one to one".