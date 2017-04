25 aprile: 7,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte

Saranno oltre 7 milioni e mezzo (7.514.000) gli italiani che si metteranno in viaggio per il ponte del 25 aprile, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. E' quanto emerge da un'indagine di Federalberghi, secondo cui il 92% resterà in Italia (rispetto all'89,4% del 2016), mentre l'8% sceglierà mete estere per la propria vacanza (rispetto al 10% dell'anno scorso). Il giro d'affari sarà pari a 2,32 miliardi di euro (+0,9%).

La spesa complessiva per ogni membro della famiglia, comprensiva di vitto, alloggio e divertimenti, sarà pari a 309 euro.



Privilegiate le località di mare - "Gli italiani - commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - non rinunciano al piacere del viaggio, seppur breve, anche a ridosso delle festività pasquali, cogliendo l'occasione del 25 aprile: la ricorrenza della Liberazione, che quest'anno cade di martedì, ha invogliato 7 milioni e mezzo di italiani a trascorrere qualche giorno fuori casa, per la maggior parte nel proprio Paese privilegiando le località di mare".



"Trend positivo" - "L'incremento del 2,2% rispetto al 2016 fa ben sperare sia in termini di movimentazione per il mercato turistico, sia in termini di prospettiva per l'imminente ponte del 1° maggio", aggiunge Bocca, osservando che "gli italiani stanno riacquistando lentamente e con un po' di fatica quella fiducia messa a dura prova dal perdurare della crisi, e che non intendano rinunciare oltremodo ad un bene primario quale è ormai la vacanza. Chi opera nel settore ha piena consapevolezza di quanto sia importante che governo e istituzioni offrano al comparto tutto il supporto necessario affinché il trend positivo non subisca flessioni".