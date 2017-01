Piazza Affari, Leonardo Del Vecchio Paperone di Borsa

18:26 - Per il secondo anno consecutivo è Leonardo Del Vecchio il Paperone di Borsa, grazie alle partecipazioni in società quali, tra le altre, Foncieres des Regions, Generali, Luxottica, Space e Unicredit Group (valore pari a 15,165 mld). Al secondo posto della classifica pubblicata su MF-Milano Finanza, sono risaliti i Fratelli Gianfelice e Paolo Rocca (Tenaris - 11,425 mld) che scavalcano la coppia Miuccia Prada\Patrizio Bertelli (10,487 mld).

Confermate la quarta e la quinta posizione della classifica degli uomini più ricchi di Borsa dove si trovano, rispettivamente, i fratelli Benetton, le cui partecipazioni in Atlantia, Autogrill, Caltagirone Ed., Mediobanca, Pirelli&C, World Duty Free sono aumentate in valore del 7,71% (a 8,814 miliardi) ed Emmanuel Besnier (Parmalat, 3,809 miliardi).



Al sesto posto le famiglie Agnelli\Nasi che, tramite la crescita in valore delle quote di Exor (3,456 miliardi di euro, +7,13%), guadagnano una posizione rispetto al 2013. Al settimo e all'ottavo due new entry: Stefano Pessina (Walgreens, 3,395 miliardi di euro) e People's Bank of China (3,116 miliardi). E' la prima volta che una società cinese entra a far parte della speciale graduatoria, e lo fa grazie alle quote detenute in aziende quali Enel, Eni, Fiat, Generali Ass.ni, Prysmian e Telecom Italia.



Al nono posto dal sesto dell'anno passato l'ex premier Silvio Berlusconi (Mediaset, Mediobanca, Mediolanum, MalMed, Mondadori, valore 3,057 miliardi); al decimo le famiglie Boroli\Drago (Antena 3, Dea Capital, Generali Ass. ni, Greenitaly 1, Gtech, valore 3,026 miliardi).