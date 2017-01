Autostrade, Lupi: sconti ai pendolari "Tariffe più leggere da febbraio"

15:47 - Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha chiesto "alle concessionarie autostradali di istituire a partire da febbraio delle agevolazioni per i pendolari". Lo ha annunciato lui stesso al termine dell'incontro con i gestori delle autostrade. Ci attendiamo, ha poi aggiunto, una risposta e proposta tra lunedì e martedì.

"Le agevolazioni chieste - ha detto il ministro - prevedono uno sconto massimo del 20% per il pendolare che in un mese effettua 40 viaggi tra andata e ritorno, e una progressività nelle riduzioni del prezzo per frequenze inferiori; la distanza minima di percorrenza per poter godere delle agevolazioni è di 50 chilometri".



"Ho visto disponibilità e positività nel dialogo" da parte del sistema autostradale - ha spiegato ancora Lupi, sottolineando che "i tempi devono essere molto rapidi. Queste agevolazioni, laddove ci fosse una risposta positiva, devono entrare in vigore da inizio febbraio. Tra lunedì e martedì mi auguro che si possa riconvocare un incontro per avere risposte e proposte".



Intanto, il tavolo ha individuato un'altra categoria, oltre a quella dei pendolari, che ha "maggiormente risentito dell'impatto degli aumenti tariffari", come ha sottolineato Lupi, e cioè quella degli autotrasportatori: per loro il dialogo con le concessionarie, già avviato, sarà portato avanti dal sottosegretario ai Trasporti Rocco Girlanda.