Crolla gettito Iva: -3,4 miliardi

20:19 - Cala sensibilmente il gettito dell'Iva. Nei primi dieci mesi del 2013, sono entrati nelle casse dello Stato 3.421 milioni di euro in meno, pari al 3,9%, rispetto allo stesso periodo del 2012. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze. Giù anche i proventi per la fabbricazione degli oli minerali (-2,3%), per il consumo del gas metano (-1,9%) e per quello dei tabacchi (-5,2%). In controtendenza il gettito sull'imposta di bollo (+24,5%).