Alitalia: ok manovra da 500 mln

19:35 - Alitalia conferma una manovra da 500 milioni. Lo riferisce il segretario generale della Uil trasporti, Claudio Tarlazzi, al termine dell'incontro con l'azienda. Alitalia avrebbe intenzione di incrementare l'aumento di capitale a 300 milioni (dai 100 già deliberati in Cda) più l'apertura di una linea di credito da parte delle banche per 200 milioni. "Per noi è importante che ci sia la continuità aziendale, il governo faccia la propria parte", ha aggiunto.