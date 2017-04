"La Vespa va tutelata", il giudice blocca il clone cinese del noto scooter

La forma della Vespa, in tutte le sue declinazioni delle linee dal 1948, è un'opera di design industriale tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con una sentenza che per la prima volta riconosce lo storico modello come opera di disegno industriale. I giudici hanno stabilito che una società cinese non potrà commercializzare "cloni" della Vespa in Italia.