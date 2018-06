Max&Co. trasforma l’estate in un’esperienza straordinaria! Ufficio stampa 1 di 41 Ufficio stampa 2 di 41 Ufficio stampa 3 di 41 Ufficio stampa 4 di 41 Ufficio stampa 5 di 41 Ufficio stampa 6 di 41 Ufficio stampa 7 di 41 Ufficio stampa 8 di 41 Ufficio stampa 9 di 41 Ufficio stampa 10 di 41 Ufficio stampa 11 di 41 Ufficio stampa 12 di 41 Ufficio stampa 13 di 41 Ufficio stampa 14 di 41 Ufficio stampa 15 di 41 Ufficio stampa 16 di 41 Ufficio stampa 17 di 41 Ufficio stampa 18 di 41 Ufficio stampa 19 di 41 Ufficio stampa 20 di 41 Ufficio stampa 21 di 41 Ufficio stampa 22 di 41 Ufficio stampa 23 di 41 Ufficio stampa 24 di 41 Ufficio stampa 25 di 41 Ufficio stampa 26 di 41 Ufficio stampa 27 di 41 Ufficio stampa 28 di 41 Ufficio stampa 29 di 41 Ufficio stampa 30 di 41 Ufficio stampa 31 di 41 Ufficio stampa 32 di 41 Ufficio stampa 33 di 41 Ufficio stampa 34 di 41 Ufficio stampa 35 di 41 Ufficio stampa 36 di 41 Ufficio stampa 37 di 41 Ufficio stampa 38 di 41 Ufficio stampa 39 di 41 Ufficio stampa 40 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Parola d’ordine: contrasto. È così che capi dal gusto rock vengono sapientemente abbinati a pezzi dall’allure hippy-chic, tagli maschili ed essenziali si sposano con stampe floreali dal profumo bucolico e femminile, lo stile formale si accosta con audacia ai look più casual e disinvolti.



Colori vibranti e ricche texture portano un’ondata di energia positiva nel nostro guardaroba.

Sfumature neutre, come muschio, mostarda, rosa bonbon, peonia, avorio, carta da zucchero e fango si contrappongono a tonalità più vivide come bordeaux, fucsia, giallo banana, blu zaffiro e verde menta. Lo spirito irriverente della collezione è ulteriormente sottolineato da stampe d’impatto e slogan divertenti. Top con coulisse, gonne a corolla, delicate bluse, fiocchi, ruches e volant si accendono di un tocco glamour in più per non apparire mai troppo sdolcinati.

I vestiti da cerimonia saranno comunque il fiore all’occhiello della stagione, declinati in una grande varietà di stampe e di stili, ma soprattutto abbandonando il tradizionale black dress. Non soltanto abiti lunghi, ma anche jumpsuite dal sapore più cool, per le donne che amano seguire le tendenze della moda, mostrandosi sempre impeccabili e sicure di sé, senza per forza dover rinunciare alla praticità.

Max&Co. centra oggi più che mai il suo obiettivo: trasformare il quotidiano in un’esperienza straordinaria, per tutte le donne coraggiose, dinamiche e sognatrici del mondo…mai porre limiti ai propri desideri, l’unico confine è il cielo!



Quando e com’è nato il brand Max&Co.? Da dove deriva la scelta di questo nome?

Max&Co. nasce nel 1986, in un momento storico in cui la moda italiana inizia a rivolgersi ad un pubblico più giovane, che cerca ispirazione non solo dalle passerelle, ma anche dalla cultura popolare e dalla musica internazionale. "Max" deriva dal Gruppo Max Mara, di cui fa parte; "& Co." è un riferimento al primo concept di collezione, dallo spirito fortemente eclettico. Da allora, Max&Co. si mantiene al passo con i tempi, attraverso creazioni attente, non solo ai trend del momento, ma anche e soprattutto allo stile di vita delle donne moderne, sempre più dinamico e complesso.



Quali sono gli elementi essenziali della collezione Max&Co. Primavera-Estate 2018?

Stampe e colore sono da sempre tratti distintivi delle collezioni MAX&Co., soprattutto nella bella stagione. Per la PE 2018, giallo, rosa e blu elettrico invitano all'ottimismo. Le stampe macro e micro danno una sferzata di energia, sia portate a total look che spezzate con capi quotidiani e versatili. I dettagli catturano l'attenzione e fanno la differenza: colli a farfalla, volant, ruches e plissé danno leggerezza e dinamismo. Una collezione creata per donne sempre di corsa, ma che non rinunciano mai allo stile, dalla mattina in ufficio alla serata con le amiche.



È corretto parlare di una stagione che gioca, con leggerezza e disinvoltura, sui contrasti?

Assolutamente sì. Il nostro look oggi è cambiato, adeguandosi sempre di più ai ritmi delle grandi città. Le regole del vestire tradizionale sono state superate, a vantaggio di maggiore libertà negli abbinamenti. Questa stagione MAX&Co. propone una nuova e moderna idea di femminilità, nella quale si alternano stile formale e informale, capi maschili e femminili, stampe d’impatto e una palette di colori vivaci…il tutto misurato con attenzione. L'obiettivo è quello di facilitare le scelte di stile di ogni donna in modo tale che creare il proprio outfit al mattino sia un vero e proprio "gioco da ragazze".



La t-shirt stampata con la data 1986, anno di nascita del marchio, rappresenta uno dei vostri pezzi chiave, interpretando il carattere casual e giocoso della nuova collezione. Quali sono gli abbinamenti ideali per sfoggiare l’iconica maglietta?

Grazie al suo design funzionale, e per questo sempre perfetto, la t-shirt è uno dei capi più versatili del guardaroba. Si può portare semplicemente con i jeans, nell’abbinamento giovane e ribelle per eccellenza, o ci si può divertire creando accostamenti più fashion e giocando sui contrasti. È stilosa sotto il tailleur a fiori, sbarazzina sotto l'abito animalier. Vale un’unica regola: esprimere la propria personalità.