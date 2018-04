Tutto a posto!, consigli per una vita più ordinata

"Dov'è finito il progetto da consegnare fra un'ora? Come sistemiamo l'armadio che sta per esplodere? Quando trovo un'ora libera per la palestra?". Sono domande che ogni giorno frullano nella testa di tanti, ma a cui, in una vita sempre più frenetica, è difficile dare una risposta. Ci pensa Daniela Faggion , giornalista e scrittrice, a trovare una soluzione. Ne parla nel suo libro Tutto a posto! Come gestire al meglio i nostri spazi e la nostra vita pubblicato da Morellini Editore (pp. 222, euro 13,90).

Il libro - Secondo la scrittrice bolognese lo spazio che ci circonda e il modo con cui gestiamo il nostro tempo ci definiscono come persone e influiscono sull'umore e sulla vita. Per questo ha deciso di raccogliere in un volume una serie di consigli per aiutare a organizzare al meglio le nostre giornate e di conseguenza migliorare la nostra vita. Il libro è però molto più di un manuale ed è corredato da interviste a chi ha fatto dell'organizzazione uno stile di vita: da Francesco Cirillo, l'inventore della tecnica del Pomodoro, allo chef Paolo Teverini che svela i segreti per l'organizzazione in cucina



Tutto a posto! è suddiviso in quattro parti e ruota attorno ai concetti di spazio e tempo. Nella prima e nella seconda parte Daniela Faggion insegna a liberarci da ciò che ingombra inutilmente la nostra vita e a riordinare in modo corretto gli spazi in cui viviamo e lavoriamo. Nella terza parte invece la scrittrice invita a gestire al meglio il nostro tempo. Mentre la quarta è dedicata interamente al tema del trasloco e a tutte le problematiche connesse.



L'autrice - Daniela Faggion è nata a Bologna nel 1974 e vive a Milano. Come scrittrice ha partecipato all'antologia Povero Pinocchio di Umberto Eco e ha curato Trapiatto - Ricetario ragionato per ex smidolati. Come giornalista ha collaborato con Panorama, Radio24, LaPresse e ha diretto Stil Rosa e Le Terre del Gusto, magazine dedicati all'enogastronomia. Anche se di sé dice che "odia cucinare, ma adora invitare amici a cena".