Africana a cura di Achille Bonito Oliva, alla Fondazione Mudima, Milano

a cura di, alla, Milano fino al 24 maggio 2013

La grande mostra “Les magiciens de la terre”, inaugurata al Centre Georges Pompidou da Jean-Hubert Martin nel 1989 ha portato alla ribalta internazionale l’arte contemporanea africana.



L'arte africana, in bilico tra astrazione e figurazione, irruente, vitale e fresca, è in mostra presso la Fondazione Mudima, che tra gli altri artisti ne ripresenta due tra quelli “scoperti” da Jean-Hubert Martin (Esther Mahlangu, Seni Camara), attinge agli intensi rapporti che la Fondazione Sarenco ha con le collezioni private di Italia, Francia, Germania, Olanda e Belgio e agli innumerevoli viaggi africani compiuti dall’artista Sarenco (Isaia Mabelliniin) terra d’Africa per quasi trent’anni, alla scoperta di tanti talenti artistici. Sarenco vive a Malindi dagli anni Ottanta ed è il tramite dell’operazione di diffusione della cultura figurativa africana.



Lo sguardo attento di Achille Bonito Oliva ha portato alla selezione di 6 artisti: “Tre donne artiste straordinarie, e tre uomini, artisti straordinari. Un bel pareggio in terra d’Africa. Questa mostra fa il punto sulla grande qualità e sull’emozione che procura l’Arte Africana Contemporanea a noi addetti ai lavori e, spero, al pubblico del nostro paese”.



In mostra le sculture di SENI CAMARA (Senegal), MIKIDADI BUSH (Tanzania) e JOHN GOBA (Sierra Leone) e i dipinti di ESTHER MAHLANGU (Sudafrica), GEORGE LILANGA (Tanzania) e MARGARET MAJO (Zimbabwe). Inoltre saranno esposte 4 sculture di circa 4 m di altezza dell’artista SARENCO (Marinetti, Apollinaire, Tzara, Breton) e il lavoro fotografico di PAOLA MATTIOLI e FABRIZIO GARGHETTI su questi stessi artisti africani.



George Lilanga, Seni Camara e Esther Mahlangu sono molto noti a livello internazionale e hanno ottenuto premi e riconoscimenti e hanno già esposto anche in Italia.