Bob Dylan negli scatti inediti di Joe Alper

A 50 anni dall’uscita di Blowin’ in the Wind, una mostra realizzata ad Alba, Cuneo, ripercorre gli esordi di Bob Dylan attraverso inediti ritratti scattati da Joe Alper. In anteprima al MIA, Milan Image Artfair, dal 10 al 12 maggio.

È il maggio 1961: dopo aver girato mezza America con mille nomi diversi, un ragazzo venuto dal Minnesota si fa notare durante le sue serate in piccoli locali folk. A Branford, Connecticut, ad aspettarlo c’è Joe Alper, un fotografo quotato con una grande passione per la musica jazz. All’attivo ha già diverse copertine di dischi per artisti del calibro di John Coltrane, Charlie Mingus e Pete Seeger, ma il successo non lo ha allontanato dalla vita reale, da quei palchi improvvisati, dalla ricerca di nuovi sconosciuti talenti. E Bob Dylan è uno di questi.

Le foto di Alper riflettono una persona diversa dalla star che siamo abituati a conoscere, è un “Dylan prima di Dylan” che gioca con i bambini, che suona spensierato con gli amici, che abbraccia la fidanzata. Immagini domestiche, naturali, prive di quella maschera che la fama impone ai suoi figli. Sono gli scatti di un amico prima che di un fotografo professionista, lo stesso che accompagnerà in auto la futura icona del rock alla prima seduta di registrazione col leggendario produttore John Hammond. Il risultato di quella colloborazione si intitolerà Freewheelin’.

Immagini in bianco e nero, realizzate esclusivamente in luce ambiente, intime perché scaturite dalla venerazione di Alper nei confronti degli artisti e della loro arte, catturata in momenti di intensa emozione e sudore. L’esposizione, che raccoglie più di quaranta scatti inediti di Dylan, è ulteriormente impreziosita da una selezione di immagini altrettanto storiche, ritratti di grandi artisti come Aretha Franklin, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Ray Charles, Nina Simone e molti altri.

"DYLAN BEFORE DYLAN" - Le immagini inedite di Joe Alper

16 maggio 2013 - 21 luglio 2013

Wall of Sound Gallery, via Gastaldi 4, 12051 Alba (CN)

tel. +39 0173 362324

www.wallofsoundgallery.com