Duecento anni di arte Manga in mostra a Milano

Dimenticate smog e grigiore, per i prossimi tre mesi il Sol Levante splenderà su Milano. Dal 3 maggio la città lombarda ospiterà il Milano Manga Festival, un’iniziativa articolata in una serie di eventi legati al mondo di questa centenaria arte orientale.

Il cuore del Festival è l’esposizione “200 anni di arte Manga”, curata da Isao Shimizu, una raccolta di quasi 500 tavole tra originali e copie frutto del genio di oltre 350 artisti. Hanno collaborato al progetto le più importanti case editrici giapponesi, oltre ad esperti del settore e numerosi Manga-ka, i creatori dei nipponici fumetti.

La mostra offre l’opportunità di immergersi nella storia dei manga, osservandone l’evoluzione e la progressiva conquista di popolarità a livello globale, attraverso un percorso cronologico strutturato in sei aree tematiche. Si parte dalla genesi del genere, che ha nel "Manga di Hokusai" (1814) uno dei suoi primi esempi: si tratta di una colossale opera in quindici volumi popolata da oltre quattromila personaggi, cui si deve la diffusione del termine manga, prodotto della fusione degli ideogrammi ‘man’, che significa immaginario, strano, e ‘ga’, immagine. L’itinerario prosegue con le sezioni imperniate attorno al "dio del manga" - il famoso autore Tezuka Osamu, all’età delle riviste e all’età dell’oro, per chiudersi con le ultime frontiere del genere e la sua nuova veste multimediale.

E per gli appassionati del 4-4-2, appuntamento da non perdere con la mostra speciale su Captain Tsubasa, l’anime trasmesso in più di 100 paesi e diventato popolare in Italia col titolo di Holly e Benji: da segnalare l’irripetibile occasione di conoscere l’ideatore, Yoichi Takahashi, in arrivo a Milano il 17 maggio.

Il Milano Manga Festival non finisce qui. Il programma della manifestazione è infatti ricco di eventi collaterali temporanei, come la rassegna “Go Nagai Robot World”, dedicata a uno dei più grandi Manga-ka di tutti i tempi, Go Nagai, padre di fumetti rivoluzionari come Manziga Z o Atlas Ufo Robot. Per i più giovani è invece prevista una mostra speciale legata a Naruto, tuttora in onda e seguitissimo dal pubblico, e l’incontro con il creatore di Neon Genesis Evangelion, Yoshiyuki Sadamoto, che sarà a disposizione dei fans dal 4 luglio.

E se la vostra fame di Giappone non fosse ancora soddisfatta, potete sempre fare un giro al WOW – Spazio Fumetto, dove il Festival prosegue con la mostra speciale sulla migliore produzione indipendente, i dôjinshi, gettando uno sguardo sul futuro del manga e si arricchisce con corsi, workshop, conferenze e incontri con gli autori.