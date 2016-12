Foto impegnate, denari ben spesi

Ecco allora ARTCURIAL che amplia la propria rete, dopo Pechino e Bruxelles, e approda a Milano. E poi pittori e fotografi come Gianluigi Colin, Luigi Erba, Francesco Pignatelli; solo per fare qualche nome di artisti che donano le loro opere.

E, infine, ma non ultima, la Fondazione Francesca Rava di Milano, motore dell'iniziativa, impegnata a finanziare un progetto per il quale si batte da anni: l'ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti. L'appuntamento è per giovedì 10 maggio a Milano, in corso di Porta Nuova 34 allo spazio Vhernier.

Haiti, come dimenticarlo, venne devastata da un terremoto il 12 gennaio del 2010. Morirono più di duecentoventimila persone, ma secondo la Croce Rossa furono tre milioni le famiglie che persero la casa, unico bene. Da allora la mobilitazione internazionale impegnata a soccorrere la popolazione. Fra loro, prima fra tante, la Fondazione Rava che continua a occuparsi dei più deboli, cioè i bambini e le loro mamme. L'asta è una delle decine di iniziative che l'associazione ha organizzato per raccogliere i fondi.

ASTA GIOVEDI' 10 MAGGIO 2012

MILANO - SPAZIO VHERNIER

CORSO DI PORTA NUOVA, 34