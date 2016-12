Il mondo di Erwitt

Due mostre, una in Val d’Aosta, l’altra a Venezia, per rendere omaggio ad un grande, grandissimo della fotografia: Elliott Erwitt. Le sue istantanee sono ormai da anni delle vere e proprie icone, opere d’arte riconosciute anche dai non addetti ai lavori. Memorabile ad esempio la foto scattata a Parigi, sotto la Tour Eiffel, oppure quella dei due innamorati, seduti in auto, in riva al mare, e riflessi nello specchietto retrovisore. Per non dire poi delle foto che ritraggono Che Guevara a Cuba, negli anni 60, oppure il Presidente americano Nixon che punta il dito contro quello russo Krushev. E poi i nostri preferiti, tutti i ritratti che hanno come protagonisti i cani. Sino al 15 luglio, una selezione di 140 opere fra le più celebri e significative della sua carriera saranno esposte a Venezia, alla Casa dei Tre Oci, splendida testimonianza dell’architettura veneziana di inizio ’900, realizzata alla Giudecca dall’artista Mario De Maria.