Milano, "Il primato del disegno" a Brera

La Pinacoteca di Brera di Milano mette in mostra ne "Il primato del disegno", fino al 19 luglio, un'importante selezione di opere su carta appartenenti al suo ricco ma poco noto Gabinetto di Disegni, accanto a prestigiosi prestiti dalle più importanti collezioni pubbliche italiane e straniere: dal Louvre di Parigi, dall'Albertina di Vienna al Metropolitan Museum e dalla Morgan Library di New York agli Uffizi di Firenze. Nell'esposizione si presenta il confronto tra i disegni dei grandi maestri, dai Primitivi a Modigliani, con i dipinti appartenenti alla Pinacoteca.

Così, intorno al tema dell'esposizione, che è l'arte del Disegno come strumento fondamentale per leggere e comprendere la pittura, vengono presentati esemplari scelti perché strettamente correlati ai quadri della Pinacoteca, per un confronto fra opere su carta e opere su tela (o tavola).

L'obiettivo è far cogliere al visitatore il raffinato e poetico rapporto tra la fase dello studio preparatorio e la stesura finale, dimostrando come il disegno, dal Trecento al Novecento, sia costante fondamentale per la genesi dell'opera pittorica.

Imperdibili, dunque, i magnifici disegni di celeberrimi maestri, come Pisanello, Mantegna, Bellini, i leonardeschi, Bramantino, Raffaello, Parmigianino, Tintoretto, Veronese, i Campi, Barocci, i Carracci, Reni, Canaletto, Guardi, Crespi, Bossi, Appiani, Hayez, Fattori sino a Segantini, Modigliani, Carrà, Boccioni, Severini, Sironi, Morandi, Giacometti, Licini, che vengono accostati alle loro splendide opere pittoriche.

Il Primato del Disegno.

I disegni dei grandi maestri a confronto con i dipinti della Pinacoteca di Brera. Dai Primitivi a Modigliani

Pinacoteca di Brera, via Brera 28, Milano

Dal 9 maggio al 19 luglio 2015

Orari: da martedì a domenica 8.30-19.15. Chiuso lunedì

Biglietti: intero € 10; ridotto € 7