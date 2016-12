Francesco ovvero la contraddizione

Giotto e Dante sono chiamati a incrociare le lame per dare vita a quello che oggi definiremmo uno scontro politico-culturale. Chi era Francesco? L’ossequioso e devoto figlio di Santa Madre Chiesa o un fervente spirito ribelle che seppe, con l’esempio e la parola, scuotere alle fondamenta le ipocrisie delle gerarchie ecclesiastiche? Cacciari non ha dubbi e si schiera, con Dante, per questa seconda interpretazione contestando l’idea giottesca di un santo pacificato e genuflesso di fronte al pontefice.

foto Ufficio stampa

Accanto al libro di Cacciari, proprio in questi giorni è uscito un altro testo di straordinario interesse. Lo ha scritto, per Einaudi, una delle più autorevoli studiose di Francesco, Chiara Frugoni. La professoressa pisana ha lavorato su Chiara e Francesco offrendoci una ricostruzione storica nella corso della quale la santa, sempre un po' in ombra, di fronte al gigante di Assisi recupera per intero il ruolo che le spetta nella storia della Chiesa.